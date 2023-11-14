В Кишиневе скончался актер из «Лаутаров» Михаил Тимофти

В Кишиневе на 76-м году жизни скончался режиссер, актер, писатель и композитор Михаил Тимофти, сообщает «Российская газета». Причина смерти не уточняется.





Тимофти окончил Государственную консерваторию имени Музическу, Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Был режиссером Оренбургского театра музыкальной комедии, Саранского музыкального театра в Мордовии, работал в Томском музыкальном театре, Национальном театре оперы и балета Кишинева, на киностудии «Молдова-фильм».





Среди известных киноработ — роль в драматическом художественном фильме 1971 года режиссера Эмиля Лотяну «Лаутары».





Фото: YouTube.