Эвенкийский этнографический комплекс открылся на севере Иркутской области

В селе Ербогачен на севере Иркутской области открылся Эвенкийский этнографический комплекс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Иркутской нефтяной компании (ИНК), при грантовой поддержке которой реализуется проект.





В этнографическом комплексе планируется проводить праздники коренных народов, желающие смогут посещать мастер-классы по традиционным промыслам, обряды и различные культурно-массовые мероприятия.





Эвенки (устаревшее русское название — тунгусы) — коренной народ в Средней и Восточной Сибири. В настоящее время на территории Иркутской области проживает около 1,2 тыс. эвенков.





Проект реализует общественная организация Катангского района Иркутской области «Эвенкийский национальный культурный центр». Иркутская нефтяная компания — независимый производитель углеводородного сырья в России.





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