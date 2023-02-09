Звезда «Игры престолов» Лина Хиди сыграет в триллере Ballerina Overdrive

09.02.2023

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди сыграет в триллере Ballerina Overdrive
Фильм станет новым проектом продюсера «Дэдпула» и «Джона Уика» Дэвида Литча, сообщил Deadline. 

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер присоединилась к актерскому составу экшн-триллера. Также в него вошли молодые американские актрисы Айрис Апатоу, Яра Шахиди, Лана Кондор, Изабела Мерсед, а также неслышащая Миллисент Симмондс. 

Ленту снимет Вики Джуисон, работавшая над приквелом «Ведьмака». Сценарий напишет Кейт Фройнд, известная как актриса популярного сериала Community. Съемки пройдут в Сербии и начнутся весной — в начале лета. 

История сосредоточится на танцовщицах, которые отправляются на конкурс и по пути останавливаются в отеле, где им придется бороться за свои жизни.

Фото: кадр из фильма «9 жизней»