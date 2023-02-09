Звезда «Игры престолов» Лина Хиди сыграет в триллере Ballerina Overdrive

Фильм станет новым проектом продюсера «Дэдпула» и «Джона Уика» Дэвида Литча, сообщил Deadline.





Исполнительница роли Серсеи Ланнистер присоединилась к актерскому составу экшн-триллера. Также в него вошли молодые американские актрисы Айрис Апатоу, Яра Шахиди, Лана Кондор, Изабела Мерсед, а также неслышащая Миллисент Симмондс.





Ленту снимет Вики Джуисон, работавшая над приквелом «Ведьмака». Сценарий напишет Кейт Фройнд, известная как актриса популярного сериала Community. Съемки пройдут в Сербии и начнутся весной — в начале лета.





История сосредоточится на танцовщицах, которые отправляются на конкурс и по пути останавливаются в отеле, где им придется бороться за свои жизни.





Фото: кадр из фильма «9 жизней»