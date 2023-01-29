Bubble Studios подтвердила разработку сериала по циклу «Красная Фурия»

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Подробностями проекта авторы обещали поделиться в ближайшее время. Датой релиза проект пока не обзавелся. Комикс посвящен тому, как Международное агентство контроля (МАК) вербует Нику aka Красную Фурию и ее напарника-хакера Джонни. Организация призвана предотвратить Третью мировую войну. Действие «Фурии» разворачивается в одной с «Майором Громом» вселенной.Студия «Бабл» также анонсировала разработку сиквела первого фильма о петербургском полциейском Игоре Громе. Съемки стартуют весной. Сюжет не раскрывается.