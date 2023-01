В Германии умер «Король рэпа» B.G., The Prince of Rap Бернард Грин

В Германии скончался «Король рэпа» американский исполнитель Бернард Грин, известный по творческому псевдониму B.G., The Prince of Rap.



Бернард Грин скончался в субботу, 21 января в немецком Висбадене.



О кончине рэпера на его официальной странице в Facebook (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta) написал друг музыканта Дэвид Сиддики.



Сиддики подтвердил смерть рэпера.



«Я, Дэвид Сиддики, близкий друг и менеджер B.G. The Prince of Rap (Бернард Грин), должен сообщить всем фанатам, друзьям и семье, что это не фейковые новости. B.G., к сожалению, скончался сегодня утром. R.I.P., мой брат», — написал друг музыканта.



Артист умер на 58-м году жизни в результате продолжительной болезни. Музыкант в последние годы боролся с раком предстательной железы.









Фото: скриншот видеоклипа B.G.The Prince Of Rap/YouTube