Прообразами персонажей в романах Пелевина стали его знакомые

Например, китаист и приятель Пелевина Бронислав Виногродский заявил, что стал прообразом Простислава из романа «Числа».





В образе лисы из романа «Священная книга оборотня» узнала себя журналистка, первый главный редактор российского издания Vogue Алена Долецкая.





Фильм «Пелевин» — о биографии писателя — выйдет на следующей неделе. Во время работы над картиной Чепель изучал архивы и ранние работы Пелевина, общался с его знакомыми и друзьями.





Ранее стало известно, что издательства «ЛитРес» и «Эксмо» к 60-летию Пелевина составили аудиогид по десяти местам Москвы, где можно встретить писателя. Об этом сообщает пресс-служба «ЛитРес».





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