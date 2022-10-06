Ваня Дмитриенко представил песню к мультфильму о спорте

06.10.2022

Ваня Дмитриенко представил песню к мультфильму о спорте
6 октября трек красноярского певца к сериалу «Команда МАТЧ» появился на стриминговых сервисах, сообщили Gornovosti.

По словам исполнителя, он впервые записал песню для анимационного проекта. Дмитриенко сразу согласился участвовать, поскольку давно хотел поработать в этом направлении. Он поделился радостью в связи с тем, что его трек будет слушать «молодое поколение» при просмотре серий.

Действие мультсериала разворачивается в мегополисе, где мирно живут разные звери. В центре истории оказывается разношерстная команда животных, которая занимается под руководством профессионального тренера. Наставник ищет оригинальные способы, чтобы мотивировать команду. 

Мультфильм создан студией «Ярко» по заказу «Матч ТВ». Шоу уже выходит на телеканале.

Фото: скриншот / ютьюб