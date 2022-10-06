В Челябинске создадут анимационный сериал о героях Великой Отечественной

06.10.2022

В Челябинске создадут анимационный сериал о героях Великой Отечественной

Группа историков, мультипликаторов, художников и программистов создаст до конца 2023 года анимационный сериал, VR-квест и инсталляции дополненной реальности, посвященные челябинским героям Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Челябинска.

«Проект „Южноуральский Краекториум. Окно в историю“ поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Все новинки авторский коллектив представит в этом и в следующем году. Результатом работы будут три взаимосвязанных блока: анимационный сериал, VR-квест и инсталляции дополненной реальности», — сказано в сообщении.

Анимационный сериал будет состоять из 10 трехминутных мультфильмов, героями которых являются прославившие Южный Урал танкисты, пехотинцы, военные медики, труженики тыла.

Фото: Pixabay