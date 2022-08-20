Студия Sony снимет фильм по игре Days Gone

Главную роль в экранизации может исполнить звезда «Чужестранки» Сэм Хьюэн, сообщил Deadline.





По словам собеседников издания, адаптацией сценария займется Шелдон Тернер. Имя режиссера пока не раскрыто. Также неизвестно, примет ли участие в проекте актер Сэм Уитвер, озвучивший и сыгравший главного героя в игре.





Предполагается, что шотландский актер Сэм Хьюэн предстанет в образе байкера Дикона Сент-Джона, который пытается выжить среди «фриков» — местных зомби. К их появлению привела вспышка вируса, опустошившая Америку. Игра имеет открытый финал и не имеет сиквелов.





Ранее сообщалось, что Алисия Викандер больше не вернется к роли Лары Крофт. Проект с ее участием не получил продолжения. Ожидается, что приключенческая история будет перезапущена с новой актрисой в роли расхитительницы гробниц.





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