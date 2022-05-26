Джей Джей Абрамс разработает сериал о Спиди-гонщике

Шоу по мотивам манги «Спиди-гонщик» Тацуо Есиды выйдет на Apple TV+, сообщил Deadline.





Производством адаптации японских комиксов 1960-х годов займется режиссер Джей Джей Абрамс («Звездный путь») и его студия Bad Robot. Шоураннерами и сценаристами станут Рон Фицджералд («Мир дикого запада») и Ирам Мартинес («Сквозь снег»).





Оригинальная манга рассказывает историю гонщика Спиди Рейсера, отец которого создал уникальный спорт-кар Mach 5. С помощью автомобиля он борется с нечестными соперниками и преступниками.





Фото: Рixabay