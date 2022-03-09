В Пскове покажут спектакль на воде в Дни пушкинской поэзии и русской культуры

Театральную постановку на воде организуют в центре Пскова в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры с 3 по 6 июня. Об этом рассказала ТАСС председатель комитета по культуре области Ольга Тимофеева.

«Дни Пушкинской поэзии и русской культуры планируется акцентировать на театральном искусстве. Впервые в Пскове будет представлен „Спектакль на воде. Пушкин“, его поставит уличный театр „Эскизы в пространстве“, куратор Алексей Франдетти. Спектакль будет поставлен в центре Пскова на водной глади в Дендропарке. Для этого планируется использовать порядка 11 плотов», — сообщила собеседница агентства.





«Всего в Дни пушкинской поэзии в Псковской области будет представлено более 10 новых театральных постановок. Среди них постановки театра „Кукольный формат“ и „Пэжо“ из Петербурга. Кроме того, у нас состоится премьера оперы „Цыганы“ режиссера Вячеслава Игнатова, уличный спектакль „Руслан и Людмила“ театра „Трикстер“ из Москвы и большой театрализованный аттракцион „Сказки Пушкина. Картония“. Это большие картонные фигуры, которые будут ходить по улицам в Пушкинских горах», — отметила Тимофеева.









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