Татьяна Голикова стала главой оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России

28.02.2022
Оргкомитет возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, заместителями стали замглавы Администрации президента Магомедсалам Магомедов и министр культуры Ольга Любимова.
В состав оргкомитета также вошли: начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов; глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков;
советник президента Владимир Толстой; спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой; заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин; директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Денис Молчанов и другие.
Фото: Pixabay