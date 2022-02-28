Татьяна Голикова стала главой оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России

В оргкомитет по проведению Года культурного наследия народов России вошли представители федеральных органов власти, руководители ведущих учреждений науки и культуры, а также выдающиеся деятели искусства.

Оргкомитет возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, заместителями стали замглавы Администрации президента Магомедсалам Магомедов и министр культуры Ольга Любимова.



В состав оргкомитета также вошли: начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов; глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков;

советник президента Владимир Толстой; спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой; заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин; директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Денис Молчанов и другие.

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