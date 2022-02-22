В Подмосковье подготовили программу к Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В этот день в Военно-техническом музее пройдет Фестиваль солдатской каши, а в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске проведут парад военной техники.В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» дадут концерт «О мужестве, о славе, о любви», в программу которого вошли военные, лирические и русские народные песни.В Звенигородском историко-архитектурном художественном музее проведут экскурсию «Защитники Земли Русской» и предложат осмотреть выставку «Древний Звенигород». Посетители узнают о том, как нашли Звенигородский арсенал, и увидят «Гвардию» Алексея Михайловича Романова.В музейном комплексе «Зоя» пройдет командное онлайн-состязание на знание традиций празднования Дня защитника Отечества.В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде проведут соревнования «Сильный спорт» по подтягиванию на турнике и отжиманию на брусьях, а также концерт и веселые старты для всей семьи.Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске приглашает на праздничную программу с концертом, эстафетой и играми, а Центральный городской парк Королева — на турнир по лазертагу.Московский губернский театр представит постановку «Веселый солдат» по повести писателя-фронтовика Виктора Астафьева.Московский областной театр кукол покажет спектакль «Можно попросить Нину», в котором Вадим ошибается номером и попадает в прошлое: ему отвечает 13-летняя Нина из 1942 года.