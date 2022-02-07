Открылся онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая

07.02.2022
Проект реализован Фондом сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
В экспозиции виртуального музея представлены уникальные артефакты, собранные во время экспедиций по следам этнографа, антрополога, биолога и путешественника на Берег Маклая (северо-восточная часть Новой Гвинеи).
Кроме того, посетители найдут фильмы, книги и рисунки, связанные с историей открытий и путешествий. Материалы предназначены для всех интересующихся историей, географий, путешествиями.
Николай Миклухо-Маклай (1846-1888) — российский ученый и путешественник, проводивший антропологические и этнографические исследования народов Океании, Австралии и Юго-Восточной Азии. Вошел в историю как этнограф, антрополог и биолог. Среди его достижений — практическое доказательство единства всего человеческого рода. Он отвергал популярные в его время теории о врожденном неравенстве разных рас.
Фото: скриншот с главной страницы онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая