Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина ушло с молотка за 1 млн рублей

21.01.2022
Прижизненное издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин», которое было выпущено в 1833 году, было продано за 1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте аукционного дома «Литфонд».
Книга вышла в свет в конце марта 1833 года тиражом 2 тыс. или 2,4 тыс. экземпляров (точная цифра неизвестна) и продавалась в книжном магазине Александра Смирдина, который был ее издателем, по 12 рублей.
Также на торги была выставлена первая литографированная книга Владимира Маяковского «Я!» 1913 года. Первый сборник стихов поэта издан тиражом 300 экземпляров. Начальная цена лота составляла 500 тыс. рублей, продан за 700 тыс. рублей.
Фото: Pixabay