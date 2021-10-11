Михаил Ефремов будет просить Путина о помиловании

Об этом сообщила его сестра Анастасия в студии программы «Звезды сошлись».

Актер, отбывающий в колонии срок за смертельное ДТП в центре Москвы, намерен просить о помиловании, пояснила родственница артиста. По ее словам, такое решение принято после того, как кассационный суд в Москве оставил приговор в силе.

По словам Ефремовой, совместно с юристами был выстроен «абсолютно понятный и единственно возможный план». В настоящее время решается, кто будет писать о помиловании — она или сам актер.

«Мне кажется, что я лучше напишу», — считает Анастасия.

Фото: кадр из фильма