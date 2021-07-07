Панкратов-Черный рассказал о скрытом Владимиром Меньшовым диагнозе

В беседе с Life актер признался, что даже близкие не знали о его госпитализации.





Умерший 5 июля от последствий коронавируса Владимир Меньшов до последнего скрывал свое заболевание от друзей. Даже когда ему стало хуже, буквально перед госпитализацией, Меньшов в разговоре с Александром Панкратовым-Черным ни словом не обмолвился о том, что ложится в больницу.

Life . «Ни слова мне не сказал», — сетует артист, который был в очень близких отношениях с Меньшовым и не раз снимался в его картинах. Коронавирус Меньшову диагностировали в конце июня одновременно с супругой Верой Алентовой, но если о ее госпитализации сразу стало известно, то сам мэтр никому о своем состоянии не проговорился. «И даже намека не было, что что-то не так», — рассказал Панкратов-Черный в беседе с изданием. «Ни слова мне не сказал», — сетует артист, который был в очень близких отношениях с Меньшовым и не раз снимался в его картинах.





Сегодня, напомним, также стало известно о тяжелом состоянии вдовы Владимира Меньшова: 79-летнюю актрису Веру Алентову перевели в реанимацию, сообщил «Пятый канал». Ранее говорилось, что ее перевели в обычную палату, но сегодня, 7 июля, источники канала рассказали, что актрису вновь поместили в реанимацию.





Врачи пока не дают прогнозов, отмечая, что у народной артистки пока не наблюдается улучшений, но также нет и серьезных ухудшений.

Прощание с Владимиром Меньшовым состоится в четверг, 8 июля, в Доме кино. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище, рядом с Василием Лановым, который скончался минувшей зимой.





Фото: кадр из фильма