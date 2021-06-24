Советский и российский актер, режиссер и театральный деятель Валентин Рыжий умер в 75 лет

Некролог артиста опубликован на сайте Театра на Таганке.

Смерть Рыжего наступила 21 июня, говорится в сообщении.

В течение своей жизни Валентин Рыжий поставил более 50 спектаклей, был занят в постановках Таганки в качестве актера.

В Театре на Таганке артист работал с 1995 года. Одной из наиболее известных его постановок стал спектакль «Москва — Петушки» по поэме Венедикта Ерофеева, говорится в сообщении.

Время и место прощания с артистом будут известны позднее. Причина смерти не сообщается.

Валентин Леонидович Рыжий родился в Минске 23 января 1946 года. По окончании школы поступил в Белорусский государственный университет на факультет радиофизики, откуда ушел после второго курса.

В 1963-м поступил на актерский факультет Белорусского театрально-художественного института, успешно окончив его в 1967-м. В 1975-м поступил в ГИТИС, в 1980 году окончил там режиссерский факультет.

Работал режиссером в Белорусском государственном молодежном театре, в Театре-студии Московской консерватории, в Ленкоме, в Театре на Таганке.

Гастролировал со своими спектаклями по США, Германии, Израилю, Японии и другим странам.

Снялся в таких фильмах, как «Жизнь и смерть дворянина Чертопханова», «Горя бояться — счастья не видать», а также в сериале «Банды» и в сатирическом киножурнале «Фитиль».

Фото: кадр из фильма «Жизнь и смерть дворянина Чертопханова»