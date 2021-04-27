Мишустин назвал 90-летнего скрипача и дирижера Игоря Ойстраха современным классиком

Поздравительная телеграмма премьер-министра опубликована на сайте правительства России.

В своем обращении глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин поздравил скрипача и дирижера Игоря Ойстраха с 90-летним юбилеем. Политик отметил виртуозное мастерство и талант музыканта.

«Вас можно назвать современным классиком», — сказал Михаил Мишустин.

Что бы Ойстрах ни делал — исполнял ли скрипичные концерты, или стоял за дирижерским пультом, или преподавал — у него все получается блистательно, считает премьер-министр.

Миллионы людей во всем мире восхищаются уникальным талантом музыканта, его виртуозностью и дирижерским искусством, отмечается в поздравлении. В заключение Мишустин пожелал Игорю Ойстраху благополучия и крепкого здоровья.

Игорь Ойстрах родился 27 апреля 1931 года в Одессе. Его отец Давид Ойстрах был народным артистом СССР, скрипачом и дирижером, мать — пианисткой.

В 1949 году Ойстрах получил свою первую премию на конкурсе скрипачей в рамках II Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Будапеште. В 1952 году получил первую премию на Международном конкурсе скрипачей им. Генрика Венявского в польской Познани.



