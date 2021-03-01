Джирофт может отнять у Месопотамии титул колыбели цивилизаций

Археологи готовятся начать третьи крупные раскопки на равнине Джирофт, в долине реки Халил на юго-востоке Ирана.

После наводнения в 2001 году здесь показались на свет руины города бронзового века, получившего название Конар-Сандал, сообщает Ancient Origins.

Памятник, укрытый высокими скалистыми горами с трех сторон, оказался огромным городским поселением бронзового века, построенным величественным царством, существование которого ранее подвергалось сомнениям историков. Это открытие заставило некоторых экспертов выдвинуть гипотезу о том, что давно утерянная культура Джирофта на самом деле была колыбелью цивилизации еще до появления Шумера и Месопотамии.

Исследования Конар-Сандала

Раскопанный участок в иранской провинции Керман получил название Конар-Сандал. Его центральной особенностью является пара массивных курганов, разделенных расстоянием примерно в 1,6 км. Они были обозначены как Конар-Сандал А (Север) и Конар-Сандал Б (Юг). Городище расположено недалеко от Джирофта на юго-востоке Ирана.

Под курганом А археологи обнаружили каменное сооружение, которое, по их мнению, использовалось в религиозных целях. Под курганом B они обнаружили остатки двухэтажной укрепленной цитадели площадью более 13,5 га.

Зиккурат Джирофта. Реконструкция

У подножия курганов более глубокие раскопки выявили наличие многих зданий меньшего размера. Считается, что подобные сооружения в конечном итоге будут найдены в пространстве между двумя курганами и в других местах.

Помимо сооружений, раскопки Конар-Сандала также дали массу артефактов, раскрывающих существование бесспорно высокоразвитого общества.

В отличие от первых двух исследований, которые проводились международными группами, новые раскопки будут строго иранским делом, спонсируемым Национальным научно-исследовательским институтом культурного наследия и туризма.

Может ли Джирофт быть настоящей колыбелью цивилизации?

Первый участок равнины Джирофт, некрополь, был обнаружен в 2001 году. Сильное наводнение реки Халил смыло тонны верхнего слоя почвы, который ранее покрывал комплекс древних гробниц, и их никто никогда не ожидал найти. На раскопанном кладбище были обнаружены впечатляющие трофеи — украшения бронзового века, керамика, инструменты, чашки для питья, настольные игры и различные предметы, инкрустированные полудрагоценными камнями.

К сожалению, первооткрывателями городища были мародеры и торговцы антиквариатом на черном рынке, которые украли и продали много ценных артефактов до того, как правоохранительные органы и военные наконец прибыли, чтобы обезопасить это место. После этого открытия в 2003 году начались первые официальные раскопки в Джирофте под руководством иранского археолога доктора Юсефа Маджидзаде. Они закончились в 2007 году, и вскоре после этого доктор Маджидзаде опубликовал выводы своей команды.

Основываясь на радиоуглеродном датировании, археологи пришли к выводу, что цивилизация Джирофта, построившая интегрированный городской комплекс, достигла пика своего могущества и процветания примерно в 2500 году до нашей эры. Однако признаки указывают на то, что первоначальное строительство комплекса могло начаться еще в пятом тысячелетии до нашей эры.

«Район Джирофт был поселением городского типа в регионе в третьем тысячелетии до нашей эры», — заявил д-р Маджидзаде. «Его центр находился в долине реки Халил, где над ландшафтом преобладали большие памятники монументальной архитектуры, значительные площади ремесленного производства, жилые кварталы и обширные кладбища», — отметил ученый.

Во время этих раскопок археологи продолжали находить множество ценных артефактов внутри курганов и вне их. В частности, они обнаружили четыре таблички с надписью на двух разных языках, одна из которых полностью состояла из геометрических фигур и не могла сравниться ни с чем, что было найдено ранее.

Согласно некоторым источникам, открытие может поставить под сомнение статус Месопотамии как колыбели цивилизации. Жан Перро, французский археолог с опытом раскопок в Иране, был приглашен для осмотра места и его находок на самых ранних этапах первых раскопок. Когда его попросили поделиться своими впечатлениями, он сказал, что этот район, который раньше считали населенным только кочевниками, был сердцем невероятно развитой цивилизации. «В этой области люди жили с социальной иерархией. Эти люди имели четкое представление о мире, которое отличало их от шумеров. Впредь мы должны рассматривать Джирофт как источник цивилизаций и называть все другие цивилизации «цивилизацией до или после Джирофта», — заявил археолог.

В этом утверждении может быть некоторое преувеличение, поскольку шумерская цивилизация может быть прослежена по крайней мере так же глубоко в прошлое, если не дальше, чем цивилизация Джирофта, — до пятого и шестого тысячелетия до нашей эры. Но учитывая, что Месопотамия и южный Иран разделены всего на 1000 километров, существует вероятность того, что у цивилизации Джирофта был общий предок с шумерами и что, возможно, эти две страны раскололись в результате хаоса, неразберихи и разрушений, вызванных великими наводнениями в конце последнего ледникового периода.

По крайней мере, разумно предположить, что народы Месопотамии взаимодействовали со своими джирофтскими соседями на востоке, возможно, в достаточно большой степени, чтобы каждая культура влияла на развитие другой. Фактически многие из артефактов, обнаруженных в Конар-Сандале, украшены мифологическими образами, которые связывают его культуру с культурой Месопотамии.

Цивилизация Джирофта специализировалась на создании керамики с использованием полудрагоценного минерала, известного как хлорит. Образцы этой керамики, содержащие поразительно похожую иконографию, были найдены в различных археологических памятниках на Ближнем Востоке и в Азии, включая памятники, относящиеся к Месопотамии бронзового века.

Были предложены различные интерпретации точной идентичности потерянной цивилизации Джирофта. Доктор Маджидзаде считает, что он и его коллеги, возможно, открыли место легендарной земли Аратта — славного королевства, похожего на Атлантиду бронзового века, которое таинственным образом исчезло со страниц истории в далеком прошлом.

Однако сведения об Аратте происходят в первую очередь из шумерских стихов, что заставляет некоторых сомневаться в существовании такого места. Альтернативная теория предполагает, что недавно обнаруженная иранская цивилизация могла быть древним царством Мархаси, которое располагалось на юге Ирана и, как известно, участвовало в конфликтах с месопотамским царством Аккад в третьем тысячелетии до нашей эры.

Окончательный ответ на загадку цивилизации Джирофта может быть не найден никогда. Но тот факт, что она вообще существовала, вынуждает археологов и историков переоценить все то, что, по их мнению, они знали о главенстве и важности Месопотамии для мировой истории. Месопотамия не стала меньше, но в будущем ей, возможно, придется разделить титул «колыбель цивилизации» со своим восточным кузеном, считают эксперты.