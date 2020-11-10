В Москве закончился V Всероссийский фестиваль «Видеть музыку»

Гала-концерт в честь завершения 5-го фестиваля музыкальных театров России прошёл 9 ноября, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В ходе церемонии в музыкальном театре «Геликон-опера» наградили лауреатов премии «Легенда». В концерте приняли участие артисты Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац, Государственного театра оперы и балета Республики Коми, Хабаровского краевого музыкального театра, Омского государственного музыкального театра, Волгоградского государственного театра «Царицынская опера», Башкирского театра оперы и балета, Московского музыкального театра «Геликон-опера» и Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, коллектив которого принял участие в мероприятии в формате онлайн.

За дирижерским пультом во время концерта был народный артист России Евгений Бражник, мероприятие вел Сергей Майоров.

В программу концерта вошли музыкальные номера разных жанров, посвященные музтеатрам эпох, на которые пришлись мировые эпидемии. Артисты Детского музыкального театра им Н.И. Сац воплотили образы Баха, Монтеверди, Чайковского и Прокофьева, в форме шутливого оперного речитатива поведавших о своей жизни во времена эпидемий.

Вручение премии «Легенда» выдающимся деятелям музтеатра стало кульминацией вечера. Почётные награды получили Галина Борейко, Ирина Ситнова, Юрий Александров, Юрий Кочнев и Михаил Лавровский.