В Санкт-Петербурге пройдет концерт в завершение фестиваля «Площадь искусств»

Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» памяти народного артиста СССР Юрия Темирканова завершится концертом в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, сообщает ТАСС.





Каждое сочинение, которое в этот вечер прозвучит в исполнении звезд мировой классической музыки, глубоко символично для творческой биографии Юрия Темирканова или его отношений с тем или иным солистом.





В концерте примут участие пианисты Николай Луганский, Елизавета Леонская (Австрия), Борис Березовский, альтист Юрий Башмет.

Академический симфонический оркестр Филармонии выступит под управлением народного артиста России Александра Рудина.





«Площадь искусств» была основана Темиркановым в 1999 году. В 2023 году фестиваль открылся 14 декабря в Санкт-Петербурге исполнением 13-й симфонии Шостаковича на стихи Евгения Евтушенко.

На фестивале выступили ведущие коллективы и солисты страны, юные стипендиаты Международного фонда культурных инициатив Темирканова.









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