В Ярославле откроется выставка итальянского экспрессиониста Франческо Караччо

Экспозиция живописных и графических работ итальянского экспрессиониста откроется 24 октября, сообщает ТАСС.

Выставка «Безмолвный танец» заработает в музее зарубежного искусства при Ярославском художественном музее (ЯХМ) и станет первой выставкой художника в Ярославле, сообщила специалист по связям с общественностью и СМИ ЯХМ Марина Полывяная.

Посетители увидят около 30 живописных и графических работ «балетной серии» мастера. Франческо Караччо воплотил в них своеобразное посвящение итальянской киноактрисе и балерине Карле Фраччи.

Тема танца является одной из ключевых в творчестве экспрессиониста. В начале 1980-х годов художник заинтересовался классическим балетом, работая над сценографией балетных постановок в Вероне и Венеции. Мастер много времени провел в залах репетиций и за кулисами театров Европы.