В Большом зале Филармонии прошел концерт пианиста Дениса Мацуева

Народный артист России, пианист Денис Мацуев дал сольный концерт в Большом зале Филармонии на фестивале «Площадь искусств», посвященном памяти его старшего творческого друга Юрия Темирканова, передает ТАСС.





Для фестивальной программы пианист выбрал разные сочинения: от романтической музыки Петра Чайковского — цикла «Времена года» — до Пятой сонаты Александра Скрябина, воплотившего в музыке дух Серебряного века. В список вошла также Соната си минор Рихарда Штрауса.





Нынешний петербургский тур Мацуева отмечен участием в двух музыкальных событиях.





В воскресенье он выступит в ХVIII Международном фестивале «Лики современного пианизма», который открылся накануне в Мариинском театре. На Новой сцене в сопровождении Симфонического оркестра театра под управлением Валерия Гергиева он исполнит Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена.









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