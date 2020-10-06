«Джульетта» по-шнуровски: БДТ готовит «коктейль» из Шекспира и «Ленинграда»

06.10.2020
Для музыкального оформления нового спектакля были выбраны лучшие хиты Сергея Шнурова, сообщает пресс-служба театра.
Премьера новой постановки состоится 9 октября в Большом драматическом театра им.Товстоногова. Спектакль поставили эстонские режиссеры и художники Тийт Оясоо и Эне-Лийс Семпер — это их первая большая работа в России.
В БДТ рассказали, что для музыкального оформления шекспировских страстей были выбраны такие известные композиции группировки «Ленинград», как «Терминатор», «Мне бы в небо», «Приметы», «Ч. П. Х» и другие. Исполнит их актриса и певица из Москвы Муся Тотибадзе.
Спектакль «Джульетта» поставлен по мотивам пьесы Шекспира и повествует о подготовке актёров некоего театра к постановке «Ромео и Джульетты». Постепенно граница между реальностью и драматургией размывается, а отношения артистов всё больше напоминают сюжет трагедии.
В пресс-службе БДТ уточнили, что спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.