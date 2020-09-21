В Историческом музее Южного Урала открылась выставка «Русская книга»

Фото: Юрий Ермолин

Экспозиция представляет старинные и раритетные издания, которые крайне редко покидают хранилища, сообщили организаторы.

На выставке представлено более 30 книг, в том числе старопечатных и рукописных, а также журналов. Самое старое издание — «Цветная триодь», которая была отпечатана на Московском печатном дворе в 1620-1621 гг.

В числе экспонатов также первый в истории России свод правовых норм, прижизненное издание «Истории Пугачевского бунта» Александра Пушкина и множество других образцов печатного слова.

По словам первого заместителя директора Исторического музея Марины Холиной, выставка выглядит довольно камерной, однако она очень емкая и значительная по своему внутреннему содержанию. Каждый ее экспонат – источник большого объема исторической информации.

«Музей может называться музеем только тогда, когда своими коллекциями он может проиллюстрировать любой период истории своего региона. Мы же взялись за большее: мы можем небольшой частью коллекции редкой книги, которая у нас хранится, проиллюстрировать историю книжного дела всей России», – подчеркнула Владимировна.