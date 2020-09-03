Под Петербургом впервые за 80 лет открыли комнаты Николая I

Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Гатчина».





Комнаты императора Николая I Романова в Арсенальном каре Гатчинского дворца теперь доступны для посещения. В частности, можно посетить Малый и Большой военный кабинеты, Приемную, Камердинерскую и служебные помещения.





В Музее уточнили, что посещение комнат возможно только в составе экскурсионных групп. Покои императора были недоступны для посетителей в течение 80 лет.





Ранее мы сообщали, что с конца июля в Гатчинском Дворцовом парке отменены бесплатные билеты на вход. Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника. В администрации учреждения также напомнили, что при входе в парк рекомендуется надевать маски.





Вход в Дворцовый парк Гатчины открылся после снятия ограничений, 2 июля. Для контроля количества посетителей в парке при входе всем выдавался бесплатный билет.



