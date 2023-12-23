В Большом театре кукол состоится премьера «Снежной королевы»

Большой театр кукол (БТК) представит предновогоднюю премьеру спектакля «Снежная королева» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена в постановке главного режиссера театра, лауреата премий «Золотая маска», «Золотой софит» и «Арлекин» Руслана Кудашова.





По словам Кудашова, актеры не пересказывают известный сюжет, а ищут в нем новые смыслы, созвучные нашему времени. Спектакль развертывается как история становления духовной зрелости девочки Герды, которая отправляется в длинное непростое путешествие в царство Снежной королевы, передает ТАСС





Главный художник БТК Марина Завьялова создала на сцене загадочное мистическое пространство, а образы героев дополнены театральными масками. В спектакле заняты ведущие артисты театра: Виктория Войнич-Слуцкая, Екатерина Ложкина-Белевич, Максим Морозов, Наталья Сизова, Ксения Павлова, Владислав Тутак, Лидия Клирикова, Роман Дадаев, Дмитрий Скрябин, Анна Сомкина, Александра Ионова.





«Снежную королеву» можно будет увидеть в дни школьных каникул в январе.









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