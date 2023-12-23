В Москве пройдет гала-концерт участников нового сезона «Большой оперы-2023»

В Большом зале Московской консерватории 23 декабря состоится гала-концерт участников телевизионного конкурса «Большая опера-2023» телеканала «Культура».





Как сообщает « Российская газета », в состязании приняли участие десять певцов из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. В итоге тремя финалистами соревнования стали две солистки «Геликона» — сопрано Елизавета Кулагина и Софья Цыганкова, а также баритон из Казахстана Динмухамед Кошкинбаев, которому достался главный приз.





На концерте в консерватории к тройке финалистов присоединятся и другие участники «Большой оперы-2023» — Ирина Мулярчик (сопрано, Беларусь); Ришат Решитов (баритон, Узбекистан); Константин Федотов (бас, Россия).





Ожидается, что в концерте примут участие и победители четвертого (2016) и шестого (2019) сезонов Ксения Нестеренко и Анна Шаповалова, а также участники «Большой оперы» прошлых лет. Певцы выступят в сопровождении Симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Михаила Татарникова. Будет звучать не только оперная музыка, но и фрагменты из оперетт, сарсуэл и неаполитанские песни. Проведут гала-концерт Марика Абдразакова и Николай Цискаридзе. В тот же день «Россия-Культура» покажет телеверсию гала-концерта «Большой оперы».





Телеконкурс профессиональных певцов «Большая опера» выходит на канале «Культура» с 2011 года. Это один из самых популярных проектов на отечественном ТВ, посвященных классической музыке. В этом году он вернулся в эфир после трехлетней паузы.









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