Пятый сезон «Маши и Медведя» выйдет 30 июля в разрешении 4К

Всего будет 26 эпизодов, сообщает пресс-служба компании Animaccord.

Премьера пятого сезона детского мультсериала состоится в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. Впервые семейный анимационный мультсериал будет показан российской аудитории в новом формате 4К (Ultra HD - высокое разрешение), говорится в сообщении.

«Из года в год мы совершенствуем качество нашего контента, а этот релиз уникальный, ведь аудитория сможет не просто насладиться новыми сериями, но и получить максимум впечатлений, погрузившись в реалистичный мир Маши и Медведя с помощью новых технологий», – цитирует пресс-служба CEO компании Animaccord Владимира Горбулю.

Первые два эпизода проекта выйдут на экран онлайн-кинотеатра 30 июля. Серия «Большой поход» расскажет о приключениях героев, путешествующих по дороге к вулканам, серия «Что внутри?» станет наглядным пособием по конструированию различной техники. Новые эпизоды будут выпускаться ежемесячно, говорится в сообщении.