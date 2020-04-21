Григорий Лепс выступит с программой «Иди и Смотри» в рамках проекта «Шоу ON!»

Фото афиши предоставлено пресс-службой Okko.

Трансляция вечера пройдет 25 апреля на платформе Okko, сообщает пресс-служба сервиса.

Выступление артиста поддержат специальные гости – Emin, группа Cosmos Girls, Александр Панайотов и Тимур Родригез. Григорий Лепс исполнит любимые хиты, премьеры и песни, которые давно не исполнялись на сцене.

«Все, что нужно для отличного субботнего вечера, — это открыть Okko и включить “Шоу On!". Я и мои друзья сделаем все, чтобы вам было здорово. Уверен, никому не избежать хорошего настроения!» – цитирует слова певца пресс-служба сервиса.

Онлайн-трансляция начнется в 17:00 по московскому времени. Шоу будет доступно подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko.

Пользователи, которые не являются подписчиками Okko, смогут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.