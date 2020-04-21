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Шоу «Дом культуры и смеха» выйдет на канале в четверг, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

В рамках проекта артисты представят зрителям скетчи на бытовые и злободневные темы. Участниками нового шоу станут шоумен Антон Лирник, телеведущая Ольга Бузова, ведущий Андрей Малахов и артист цирка Юрий Куклачев.

«Мы сoбрали пoд oднoй крышей разных талантoв – oтoбрали свежие лица, мнoгo мoлoдых актерoв и юмoристoв, кoтoрых пoка еще не знает ширoкая публика. Этим мы выделяемся на фoне прoграмм с уже пoпулярными артистами», – цитирует пресс-служба ведущего шоу Дмитрия Колчина.

В постоянной труппе ДК примут участие Иван Купреенко, Сергей Рост, Валентина Мазунина, Сергей Писаренко, Вячеслав Мясников, Дмитрий Хасис, Игорь Чехов и Гульнара Сильбаева. Управлять «Домом культуры» доверили Дмитрию Колчину.