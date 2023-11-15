В Саратовской области в 2024 году отремонтируют 70 домов культуры

Об этом сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.По словам министра, помимо ремонта ДК, 45 учреждений планируется оснастить современным оборудованием.«В следующем году у нас капитальный или текущий ремонт запланирован в общей сложности в 70 домах культуры. Кроме того, 45 домов культуры будут оснащены современным оборудованием. В частности, там будет установлена новая звуковая и световая аппаратура», — приводит агентство слова Наталии Щелкановой.Министр культуры региона добавила, что 10 домов культуры будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Культура», еще 10 — в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины», еще 50 — по региональному проекту.Наталия Щелканова уточнила, что в 2023 году в программы по ремонту и оснащению включены 74 дома культуры, на эти цели в общей сложности направлено почти 260 млн рублей.Министр отметила, что власти стараются делать все возможное, чтобы повысить качество и разнообразие культурной жизни в населенных пунктах, в том числе в сельской местности.