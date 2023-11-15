В Саратовской области в 2024 году отремонтируют 70 домов культуры

15.11.2023
В Саратовской области в 2024 году проведут ремонт 70 домов культуры, передает ТАСС.
Об этом сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.
По словам министра, помимо ремонта ДК, 45 учреждений планируется оснастить современным оборудованием.
«В следующем году у нас капитальный или текущий ремонт запланирован в общей сложности в 70 домах культуры. Кроме того, 45 домов культуры будут оснащены современным оборудованием. В частности, там будет установлена новая звуковая и световая аппаратура», — приводит агентство слова Наталии Щелкановой.
Министр культуры региона добавила, что 10 домов культуры будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Культура», еще 10 — в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины», еще 50 — по региональному проекту.
Наталия Щелканова уточнила, что в 2023 году в программы по ремонту и оснащению включены 74 дома культуры, на эти цели в общей сложности направлено почти 260 млн рублей.
Министр отметила, что власти стараются делать все возможное, чтобы повысить качество и разнообразие культурной жизни в населенных пунктах, в том числе в сельской местности.
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