

Скандал, еще скандал



Александр Иулианович — автор «ершистый», с характером. Его скульптуры или обожают, или ненавидят: равнодушных нет. Немало обсуждений, например, Достоевского, которого художник изобразил сидящим: недовольные граждане обозвали монумент «на приеме проктолога». Скандал разгорелся и вокруг памятника героям романа «Мастер и Маргарита». Многофигурную композицию в конце 90-х планировали установить на Патриарших прудах. Ее элементом был пятиметровый примус — он и стал яблоком раздора. В итоге Рукавишников был вынужден отступить. Отдельные скульптуры установили в разных концах Москвы: например, Коровьева и Бегемота можно увидеть около «булгаковского» дома на Большой Садовой.

— Александр Рукавишников работает на грани, — объяснила куратор выставки Ирина Седова. — Он не боится эксперимента. Меня тоже его творчество сначала раздражало. Могла швырнуть каталог, потому что не понимала, о чем эти работы. Постижение их в какой-то степени стало преодолением себя.



Что показывают в Новой Третьяковке



Ретроспектива включает в себя 60 произведений из бронзы, мрамора, гранита, стали и даже войлока. Экспозиция выстроена в хронологическом порядке: от ранних вещей до композиций, созданных специально для выставки. Например, одна из первых студенческих работ — мраморный «Микеланджело Буонарроти» (1972). Целый блок отведен языческим образам: Рукавишников — художник, никогда не терявший связь с «почвой», мифологическим пластом действительности. Наконец, «Девочки на проволоке» (2019) — одна из композиций, законченных прямо к вернисажу: в этой скульптуре есть что-то от трогательной «Маленькой четырнадцатилетней танцовщицы» Дега. Однако творения российского автора куда более витальны — качество, присущее всем женским образам в его творчестве.



Кстати, это лишь третья «персоналка» Рукавишникова: куратор объясняет подобный курьез большой востребованностью художника, ведь готовить выставку — серьезная и долгая работа.



Женская тема



Музы Рукавишникова — земные, почти монументальные: «Женщина с лопатой», «Женщина, собирающая картофель». «Александр Иулианович — антигламурный автор, — объяснила Ирина Седова. — Он любит тех, кто работает на земле, рожает детей. Его героиня — женщина-мать, прародительница, та, которая «вырастает» из земли и в землю уходит».



Рукавишников соглашается:



— Например, у меня есть серия «Маляры». Представляю, как они едят в перерывах между работой: пьют кефир, откусывают кусок батона. Одеты в простые штаны, ботинки. Так рождается интересный взгляд на женщину. Необязательно изображать современных див — они все одинаковы, на мой взгляд.



Посвящение матери



Некоторые произведения посвящены матери художника, скульптору Ангелине Филипповой. Этим работам отведен небольшой «зал в зале». Здесь и мать с младенцем на руках, и трогательная серия: девочки с пони — так Рукавишников обозначил тему цирка, имевшую для его семьи особое значение: