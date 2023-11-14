Шестнадцать старых утюгов и печатная машинка: как создавался Музей истории Алтайской духовной миссии

Лариса ВИГАНДТ, Бийск

Этот музей, расположенный на территории бывшего архиерейского подворья в Бийске, один из самых молодых — ему всего 15 лет — и самых известных в Алтайском крае. «Культура» рассказывает историю его появления, связанную с именем Павла Коваленко.

В 2008 году Павел Сергеевич Коваленко оставил работу в отделе культуры городской администрации. Он принял приглашение Бийского благочиния и Бийского отделения Демидовского фонда и приступил к созданию музея истории Алтайской духовной миссии. А через месяц после вступления в должность директора — открыл первую экспозицию, посвященную 300-летию Бийска.

Павел Сергеевич начал с нуля — «в приданном» числились 16 старых утюгов и печатная машинка — и сумел создать полноценную историческую экспозицию в архиерейском доме. В наши дни она состоит из 21 зала, в музейных фондах — более 66 тысяч предметов. Теперь Архиерейское подворье — крупнейший за Уралом церковный православный комплекс: в нем — дом архиерея, обосновавшийся во флигеле выставочный центр, бывшее миссионерское духовное училище (теперь в нем православная школа) и сама территория подворья с остатками архиерейского сада. Между тем в штате музея вместе с директором — девять человек. В год этот небольшой коллектив проводит до 700 экскурсий по Бийску и залам архиерейского дома. Ежегодно музей посещают более 40 тысяч туристов и паломников.

Если вы попали (а мы попали) на экскурсию в исполнении директора музея — вам повезло. Более воодушевленного, эмоционального и компетентного экскурсовода сложно себе представить.

— Архиерейский дом — старейшее из ныне сохранившихся церковных зданий Бийской епархии, ему 135 лет. Историческое трехэтажное здание с высоты птичьего полета напоминает крест, оно увенчано двумя куполами. Здесь 46 комнат и залов, два больших парадных коридора в первом и втором этажах. А под нами, под архиерейскими кухнями, сохранились погреба-ледники, прямо в стенах здания проходят потайные лестницы. До революции в первом этаже располагалась администрация Алтайской духовной миссии, а во втором этаже жил архиерей, он же епископ Бийский, владыка, начальник Алтайской миссии. Это был мужчина-монах, который полностью управлял православием на Алтае. До 1920 года Бийск был центром православной жизни на Алтае, — рассказывает «Культуре» Павел Сергеевич.

От него посетители узнают, что в советские годы в архиерейском доме по очереди располагались школа, автомобильный техникум, в годы Великой Отечественной войны — госпиталь, после войны — штаб мотострелковой дивизии. В 2002-м военный городок перевели в иное место, территория подворья освободилась и несколько церковных зданий в руинах вернули церкви. Постепенно архиерейский дом стал превращаться в музей.

— Музей, безусловно, можно называть «народным». Почти все, за редким исключением, экспонаты переданы музею в дар жителями или гостями Бийска, — отмечает директор.

О том, что архиерейское подворье собирает вещи и документы былых эпох, бийчане узнали из объявлений в местных газетах. Сотни людей откликнулись и понесли в музей старую утварь, мебель, текстиль, фотографии, книги, семейные реликвии.

— Однажды позвонила Галина Викторовна Княгиничева и сообщила: от родителей остался дом в заречной части, много там всего интересного. Выбросить жалко, приезжайте, посмотрите, может, что-то для музея подойдет. Мы из этого дома вывезли семь газелей экспонатов! Отец Галины Викторовны был краснодеревщиком, и теперь старинная резная мебель украшает интерьеры архиерейского дома, — рассказывает Павел Сергеевич.

В музей перекочевали архивы некоторых известных в городе священников, полторы тысячи предметов поступило от наследников Мары Агеевны Генераловой (1900–1976), примы Бийского драматического театра, первой заслуженной артистки РСФСР в Алтайском крае, которая в девичестве пела в церковном хоре Успенского храма. Ей посвящен отдельный экспозиционный комплекс «Певчая Успенского собора М.А. Генералова».

Особого внимания заслуживает музейная коллекция старопечатных и рукописных книг. Издания былых веков передавали в музей храмы, священники или их семьи, обычные горожане. Несколько лет назад на экскурсии в Бийске и в доме архиерея оказалась москвичка Наталья Рябова. «Она сказала: «Теперь я знаю, куда передать на хранение коллекцию старых книг моего отца. Он собирал их в советское время», — рассказывает собеседник «Культуры». Так около 30 коллекционных книг переехали из Москвы в Бийск. Сейчас музейная библиотека хранит 1100 старых церковных книг. В собрании 40 рукописных книг, порядка 30 фолиантов датируются XVII веком. Самые древние несколько листов, содержащих «Службу с кондаком преподобному Кириллу Белозерскому» и найденных в виде вложения в более «молодой» книге, специалисты относят к эпохе Ивана Грозного, помечая находку 1570 годом. Самая тяжелая книга коллекции – изданная в 1897 году «Толковая псалтирь», она весит 12 килограммов. Из изданий, имеющих непосредственное отношение к деятельности Алтайской духовной миссии, в музее можно увидеть первую «Алтайскую грамматику» (1869), издание православного миссионерского общества «Требник на языке алтайских инородцев» (1890).



На базе музея проходит археографическая практика студентов — филологов Новосибирского государственного университета. Под руководством ученых они исследуют старопечатные и рукописные книги и помогают музею составлять научный аннотированный каталог книжной коллекции.



У архиерейского подворья не только сотни дарителей, но и столько же бескорыстных помощников. Из года в год Любовь Дмитриевна Титовская, руководитель городской группы «Милосердие», организует сорадетельниц на мытье окон в музее (а их здесь 136). Другие неравнодушные, прихожане бийских храмов приходят навести порядок на территории исторического комплекса. Несколько лет назад жители Бийска откликнулись на призыв директора музея и, вытащив несколько тонн земли, камней, мусора, пробили ход в подвальный этаж здания, где располагается погреб-ледник и куда теперь позволяют спускаться экскурсантам.

В 2019 году на помощь музейному комплексу пришла Галина Петровна Комогорова, генеральный директор компании «ПКЦ «Бийскэнергопроект». В 2020-2021 годах ее коллектив помог сделать хороший ремонт, восстановить исторические интерьеры.

Одна из главных экспозиций в музее — «Апостолы Алтая» — посвящена первым миссионерам Макарию Глухарёву и Макарию Невскому, ныне причисленным к лику святых. Сами за себя говорят названия залов «Архиерейская опочивальня», «Архиерейская трапезная», «Зал миссионерских собраний», «Кабинет бийских архиереев», «Ярморочная площадь». А вот экспозиция «Бийск православный», кроме того, что отражает историю 32 православных храмов (сейчас в городе 12 церквей), рассказывает об одном знаменательном событии наших дней. В 2008 году Музей истории Алтайской духовной миссии выступил инициатором раскопок на месте бывшего главного храма города — Троицкого кафедрального собора, возведенного в 1877 году и взорванного в 1934-м.

На раскопках, которые под руководством Павла Коваленко вели 60 студентов-энтузиастов, нашли фундамент собора и, что стало сенсацией, могилы супругов Морозовых — Алексея и Елены, купцов первой гильдии, меценатов, попечителей церкви и образования. На их деньги для Алтайской духовной миссии и в России было построено 14 церквей (в их числе Троицкий собор) и 22 школы. По свидетельству Павла Коваленко, на глубине 2 метров удалось обнаружить «цинковый, высеребренный, украшенный орнаментом гроб, в котором похоронен Алексей Федорович Морозов» (купец умер в Москве). В 2010 году на месте Троицкого собора возведен историко-мемориальный православный комплекс.

Интересно, что все эти годы, посвященные исторической исследовательской работе, Павел Сергеевич Коваленко остается заместителем директора по инновационной работе в бийской школе №4 и возглавляет там музей часов, который он начал создавать еще в 2010 году и с течением лет превратил его в один из трех крупнейших часовых музеев в России. Три с половиной тысячи часов вписаны в интерьеры разных эпох и располагаются в восьми залах.

Так собственноручно, по крупицам Павел Коваленко восстанавливает историю. Работает с памятью — субстанцией тонкой и неизмеримо дорогой. И так в современном Бийске появляются новые объекты культурного наследия, буквально на глазах преображая городские кварталы.

Фотографии предоставлены Павлом Коваленко.