Умер Эдуард Лимонов

Алексей КОЛЕНСКИЙ , Дарья ЕФРЕМОВА

Причиной смерти стало осложнение после операции.

Эдуард Вениаминович Савенко (Лимонов) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области. Рос на харьковской окраине, затем покорял Москву. В 1974 году эмигрировал, жил в Нью-Йорке и Париже. Вернулся в начале девяностых. Был главой запрещенной Национал-большевистской партии, главным редактором газеты «Лимонка», лидером незарегистрированной партии «Другая Россия», автором популярных оппозиционных проектов нулевых: «Марш Несогласных», «Национальная Ассамблея», «Стратегия-31».



Уникальный прозаик, поэт, публицист, классик эпохи модерна: писатель в поисках приключений, исторического подвига. В полном смысле селф-мейд мен. На самом деле, очень русский тип: такие разные Гоголь, Толстой, Маяковский пришли в литературу как на гражданское поприще, поставив задачу стать равновеликими русскому пространству и речи. Лимонов был писателем-аскетом, последовательно созидавшим свой личный, гордый, упоительный миф:



Мелькают там волосы густо

Настольная лампа горит

«Во имя святого искусства»

Там юноша бледный сидит.



Бледны его щеки и руки,

И вялые плечи худы.

Зато на великое дело

Решился. Не было б беды!



И я, этот юноша чудный,

И волны о голову бьют

И всякие дивные мысли

Они в эту голову льют.



Ах, я трепещу… Невозможно

Чтоб я это был. Это я?!

Как дивно! Как неосторожно!

Как необъяснимо — друзья!



Его идеалы казались вызывающими — и для советской провинции, и для американского среднего класса, и для постсоветской Москвы. Он гнул и пинал время, и оно поддавалось. Не случайно название его первой книги — «У нас была великая эпоха» — полностью соответствует литературной миссии: он сам стал эпохой, последовательно отвергая любые мейнстримные роли, будь то образ преследуемого диссидента или «правильного» советского человека. Клише ему были малы.



В России он стал известен романом «Это я — Эдичка». По идее, исповедальный, обжигающе откровенный текст о «человеческой свободе, любви, страсти» должен бы эпатировать, но главный герой сразу полюбился читателю, в нем просвечивало не только мужское начало, свойскость, доброта, порядочность дворянского склада. Происхождение впоследствии подтвердилось: друзья помогли разыскать родословную в архивах, этот факт был отображен в одной из его последних книг «Седого графа сын побочный».



Его литературная эволюция может показаться странной — начинал как поэт оригинального склада, затем писал прозу, вернулся к поэзии в поздний период творчества, показав, что поэтическая искра в нем засияла еще ярче. Утверждавший, что романы — архаичная форма литературы, он тяготел к опыту написания максим о жизни, смерти и судьбе, древней истории и ее загадочных преданий.



Помимо «Эдички», вершиной его творчества считаем сборник импрессионистских рассказов «Дневник неудачника» и роман «Подросток Савенко». В творчестве он представил эталон мужского поведения, в том числе и стилистически — менял ветхую кожу на новую: отказывался от пространного сочинительства, предпочитал ясность мысли, за которыми видна воля к познанию, восстановлению исторических границ русской империи.



Как написал в своем фейсбуке Захар Прилепин: «Есть своя мистика в том, что Дед ушел, когда начал сыпаться весь этот единый европейский глобальный мир, который он презирал... Без него мы — сироты. Я очень его любил. Дед, ну чего сказать. «Будем работать — будем жить». Ему нравилась эта чеченская поговорка».







Фото: АГН Москва / фото из соцсетей Эдуарда Лимонова.