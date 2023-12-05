Прогресс догнал литературу: аудиосериалы, графические романы и платформы-издательства на Non/fiction

Ольга СИЧКАРЬ

Мир литературы уже изменился и продолжает меняться. Огорчаться или принимать этот факт, но от него было не скрыться на прошедшей с 30 ноября по 3 декабря в Москве в Гостином дворе книжной ярмарке Non/fiction. Так или иначе масштаб мероприятия подтверждал: читать в нашей стране по-прежнему любят.

В ярмарке, которая проводилась в 25-й раз, приняло участие 340 больших и маленьких издательств, а также книготорговых организаций. Итоговое количество посетителей организаторы еще не огласили, но если оценивать визуально — их было очень много в каждый из четырех дней, в час пик — с 16 до 18 часов и в выходные, к гардеробу вела очередь с длинным хвостом, к иным книжным прилавкам было не протолкнуться.

В выставке участвовали не только крупные игроки книжного рынка. В числе прочих на мероприятие смогли приехать 52 малых издательства из разных городов России — они встречали посетителей сразу при входе — на коллективном стенде «Альянса независимых издателей и книгораспространителей», занявшем несколько рядов.

Двадцать небольших московских издательств было представлено в секции Агентства креативных индустрий и при его поддержке.

«Благодаря выставке за последние три года нам удалось помочь 70 участникам, которые за три года продали 10 000 книг. Это издательства-малыши, у которых нет реальной возможности самим, без поддержки попасть на такую выставку», — сообщила журналистам на пресс-мероприятии, предваряющем открытие Non/fiction, исполняющая обязанности заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития (включает в себя Агентство креативных индустрий) города Москвы Людмила Цой.

Если в предыдущие годы ярмарка считалась международной, то в последнее время она этот статус подрастеряла, в чем признался, выступая перед журналистами, основатель выставки Василий Бычков. Он напомнил, что раньше в ней принимали участие до 25 стран, а сегодня — приехали лишь из Ирана, у которого свой стенд, Казахстана и Белоруссии. Тем не менее есть все шансы, что состав участников будет расширяться на Восток, добавил Бычков.

Юрий Пуля, представитель одного из партнеров выставки — Минцифры, сообщил представителям медиа, что видит «взрывной фестивальный тренд»:

— Минцифры поддержало в этом году 10 книжных фестивалей в разных городах России, включая фестиваль «Красная площадь» во Владивостоке, а в будущем году поддержим, наверное, больше.

В центре выставки расположился большой павильон, посвященный истории. Таким образом организуют пространства ярмарки уже несколько лет: до этого центральное место отдавали науке и искусству. В этом году организаторы выбрали «Историю» совершенно осознанно: завершающийся 2023-й показывает необычайный рост интереса читателей к этой теме.

Ольга Олюшина, куратор создания павильона «Истории» на выставке и руководитель направления связей с общественностью сети «Читай-город», рассказала, что книги, связанные с историей, — главный тренд этого года.

«Стремительно растут продажи книжек из категории военной истории — на 19 процентов в этом году. Мы видим большой интерес читателей к отечественной истории, это направление выросло на 11 процентов, всеобщая история также находится в топе — в том числе история Великобритании, Германии, Франции, США. Влияет, конечно, геополитическая обстановка. Мы видим также тенденцию роста интереса к историческим личностям, и в первую очередь к фигуре Сталина», — поделилась она с журналистами.

Помимо традиционных книжных издательств были представлены и книжные сервисы, такие как «Букмейт», издательство-платформа «Руграм», широко были представлены комиксы и графические адаптации книг.

За четыре дня на десяти площадках состоялось более 300 мероприятий, а если считать и те, что издательства организовывали у себя на стендах, то значительно больше: презентации книг, встречи с писателями и поэтами, обсуждения литературных тенденций.

Походив по выставке и посетив некоторые мероприятия, корреспондент «Культуры» убедился, что российское литературное пространство в полном соответствии с мировыми тенденциями меняется прямо на глазах.

На обсуждении «Аудиосериалы — новый тренд в книжном сообществе», проведенном 1 декабря совместно издательствами «Кислород», «Росмэн» и сервисом «VK Музыка», объяснили, чем этот новый вид литературного продукта отличается от аудиокниги и почему, по мнению тех, кто занимается развитием этого жанра, у него огромные перспективы. Аудиосериал — это полноценный аудиоспектакль со спецэффектами, такими как шум дождя, стук в дверь, выстрелы, рычание дракона (а дракон — самый обычный персонаж аудиосериалов, большинство из которых сейчас основаны на фэнтези). Еще одно отличие от аудиокниги в том, что выходит аудиосериал главами или сериями. Этот новый продукт уже запустил у себя сервис «VK Музыка» — аудиосериал «Четвертое крыло» по книге Ребекки Яррос. Если верить отзывам читателей на портале Литрес — это незамысловатое фэнтези 18+ с драконами и постельными сценами. Но организаторы мероприятия утверждают, что сам формат, набирающий популярность в мире, настолько удачен, что скоро в него будут переработаны не только популярные фэнтези-романы, но и полезные подкасты, например.

Еще одним выходом за рамки традиционной литературы можно считать презентацию графического романа на основе эпопеи Льва Толстого «Война и мир», которую проводило издательство «Феникс». Термином «графический роман» в нашей стране любят заменять слово «комикс», которое имеет негативную коннотацию, как минимум ассоциируясь с чем-то ярким и поверхностным, как картинки про Микки Мауса и Человека-паука. Наверное, неплохо, что для западного слова придумали свое, российское название. Меняет ли это суть продукта?

Графическая адаптация «Войны и мира», как рассказали на презентации, сначала вышла в США на английском языке и имела большой успех. Теперь издатели надеются на его повторение в России. Авторы адаптации Дмитрий Чухрай и Александр Полторак трудились над книгой два года, изучая историческую эпоху — костюмы и архитектуру. И иллюстрации действительно получились достойными, заметно, что к работе они подошли профессионально и с любовью. Текст Толстого хоть и сокращен до минимума, но как утверждают издатели, не был искажен: это именно толстовский текст. Оставлены основные линии сюжета, убрана историософия и философия великого писателя. Это и понятно — ее в картинках не изобразишь. Но вот зачем, презентуя графический роман, бесконечно повторять очевидную нелепицу, что это ни в коем случае «не упрощение произведения», и утверждать, что «Толстому бы точно это понравилось»? Толстой-то, конечно, возразить уже не сможет…

На кого рассчитана графическая адаптация «Войны и мира» у нас в стране, где произведение довольно подробно изучают в школе, в отличие от США? На школьников, которые ленятся читать четыре тома? На тех, кто эпопею читал и теперь хочет просто красивые картинки про нее посмотреть? Издатели утверждают, что цель проекта — заинтересовать школьников, что станет первым шагом в изучении книги, которую после знакомства с графическим романом они, конечно же, прочитают и полюбят… Давайте надеяться на это вместе.

Напоследок еще одно яркое впечатление от выставки: издательство «Миф» выпускает классику с цветастыми картинками на обложках в стиле бульварных любовных романов и японского аниме. Вот смазливая Анна Каренина с гигантскими кукольными глазами обнимает в танце Вронского с точно таким же, только слегка усатым лицом, вот мрачный Раскольников, как будто срисованный с голливудского Джокера, стоит в полутемной арке, вот нарисованы на обложке девушка и парень лет шестнадцати, смотрят в разные стороны, прижав руки к груди… Кажется, какой-то подростковый любовный роман? Но надпись гласит: А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Покупательница как раз пробивает эту книгу и комментирует, как будто оправдывается: «Ну, может, хоть так прочитает Пушкина, лишь бы читала!»

Фотографии: Александр Авилов и Ярослав Чингаев (на анонсе) / АГН Москва.