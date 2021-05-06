Тринадцать спектаклей, фильмов и выставок о людях на войне

Татьяна ФИЛИППОВА

Великая Отечественная война в человеческих судьбах, воспоминаниях и произведениях искусства.

Режиссеры, сценаристы, актеры убеждены в том, что о войне нужно рассказывать, нужно снимать о ней фильмы и ставить спектакли. В Московском Художественном театре 5 и 6 мая показывают премьеру спектакля «В окопах Сталинграда» по Виктору Некрасову. Жанр спектакля – монологи о войне.

«Нам хотелось высказаться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести, - объясняет режиссер, худрук театра Сергей Женовач. -Сейчас вокруг военной темы столько ведется разных разговоров, неверные оценки, наговоры. Война для многих уже не Отечественная, а только Мировая. Мне кажется, это неправильно».

Малый театр в майские дни показывает свой премьерный спектакль «Большая тройка», где действие происходит в начале февраля 1945 года. В Ливадийском дворце лидеры трех государств решают, каким быть миру после разгрома фашистской Германии, конец которой близок и очевиден всем. Спектакль режиссера Андрея Житинкина по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона рассказывает об этих великих днях и предлагает взглянуть на события изнутри, глазами тех, кто наблюдал за ходом переговоров, которые ежедневно были на грани срыва. Никто не верил, что этой тройке удастся договориться: каждый тянул в свою сторону. И это понятно, ведь за их спинами стояли целые государства. Сталина, Черчилля и Рузвельта в этом спектакле играют Василий Бочкарев, Борис Клюев и Борис Невзоров.

На малой сцене Театра Наций 7, 8 и 9 мая состоится премьера спектакля «Моими глазами». Режиссер Дмитрий Сердюк собрал монологи о Великой Отечественной войне от лица самых разных героев: легендарной балерины Ольги Лепешинской, новобранца, юного скрипача, ленинградских блокадников и матери Виктора Штрума из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а также народного артиста Российской Федерации Авангарда Леонтьева.

«Чтобы создать спектакль «Моими глазами», я отправился в библиотеки и архивы, потому что мне было важно найти живые человеческие слова, красноречивые свидетельства ужасов военных лет. Благодаря им спектакль должен получиться не плакатно-официозным, а очень личным, настоящим Посвящением тем, кто ценой собственных жизней ковал Победу», — говорит режиссер Дмитрий Сердюк. Одним из главных участников спектакля станет военный оркестр, который будет исполнять музыку современных композиторов Михаила Спасибо и Полины Лундстрем, написанную для этого спектакля.

В московском театре «Школа драматического искусства» в День Победы играют спектакль «Кони за окном» по пьесе Матея Вишнека, румынского драматурга, который живет и работает во Франции. Режиссер Олег Малахов считает, что о войне можно и даже нужно говорить одновременно со слезами и с улыбкой: «Три макабрические новеллы языком абсурда, с невероятным авторским остроумием, повествуют нам о душах, над которыми надругалась война, о хрупкости человеческой жизни и о самой природе войны, в которую ежедневно ввергает себя человечество. Это наша попытка сказать безумию – нет и посмотреть в глаза красной лошади с черным пятном, которая ржет и храпит, пытаясь убить нас своим преследованием»

«Росгосцирк» к майским дням восстановил спектакль «Салют Победы!», созданный в 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его сюжетная линия – судьба артистов, ушедших на фронт в Великую Отечественную войну. В постановке собраны лучшие номера отечественного цирка и применены современные технологии: на трибунах будет пахнуть порохом в прямом смысле слова. Костюмы артистов сшиты строго по ГОСТам военной формы тех лет. Реквизит – не просто деревянные муляжи, а настоящее оружие военного времени, например, ППШ 1944 года.

Премьера программы состоится 8 мая в Курском цирке. В этот день на площади перед цирком будет стоять полевая кухня, и каждый зритель сможет получить партизанский паек - гречневую кашу с тушенкой.

Русский музей 8 мая в 12 часов начинает трансляцию фильмов, созданных в рамках марафона «Художник и война». Масштабный онлайн-марафон, посвященный искусству военного времени, состоится уже второй раз. Первая акция, объединившая в 2020 году представителей учреждений культуры из 18 городов России, была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году Русский музей представит шесть мультимедийных фильмов, посвященных художникам, жившим и работавшим в блокадном Ленинграде. Трансляция откроется 8 мая на официальном сайте, в социальных сетях и на медиапортале Русского музея, на порталах «Виртуальный Русский музей» и Культура.РФ.

Пропавшим без вести в годы Второй Мировой войны посвящается иммерсивный проект «Последний марш» американского художника, режиссера-документалиста Наума Медового, который совместно с видеохудожником Никитой Шоховым и композитором Олегом Макаровым рассказывает о трагедии миллионов людей, попавших в плен во время военных действий.

В основу проекта легла документальная лента «Без вести пропавшим и их близким посвящается», снятая в 1972 году Наумом Медовым совместно с Евгением Хлевнером. Тема советских военнопленных и пропавших без вести в то время была запретной, и два года ушло на многократные правки тридцатиминутного фильма. В 1982 году, благодаря рекомендации близкого друга и художника-нонконформиста Олега Целкова, Иосиф Бродский помог Медовому показать эту ленту на американском телевидении.

На выставке, которая откроется в московской галерее Cube 29 мая, будет показана иммерсивная 10-канальная видеоинсталляция, в которую вошли архивные материалы советской и немецкой кинохроники времен Великой Отечественной войны, современные документальные съемки, сделанные в Москве, Нью-Йорке и Берлине. Экраны в человеческий рост позволят зрителю стать очевидцем прошлого, наблюдая за ними из настоящего.