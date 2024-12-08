Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Михаила Пиотровского

08.12.2024
Президент России Владимир Путин наградил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом I степени. Указ опубликован 8 декабря на портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Пиотровского Михаила Борисовича», — говорится в тексте указа.
Михаил Пиотровский — советский и российский историк-востоковед, занимает должность генерального директора Эрмитажа с 1992 года. 9 декабря Михаил Борисович Пиотровский отпразднует свой 80-летний юбилей.
Как ранее сообщала газета «Культура
», 7 декабря Государственный Эрмитаж отметил свой 260-й день рождения.
Также 8 декабря президент России Владимир Путин наградил
орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени актрису Алису Фрейндлих.
Фото: скриншот Youtube