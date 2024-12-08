Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Михаила Пиотровского

08.12.2024

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Михаила Пиотровского
Президент России Владимир Путин наградил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом I степени. Указ опубликован 8 декабря на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Пиотровского Михаила Борисовича», — говорится в тексте указа.

Михаил Пиотровский — советский и российский историк-востоковед, занимает должность генерального директора Эрмитажа с 1992 года. 9 декабря Михаил Борисович Пиотровский отпразднует свой 80-летний юбилей.

Как ранее сообщала газета «Культура», 7 декабря Государственный Эрмитаж отметил свой 260-й день рождения.

Также 8 декабря президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени актрису Алису Фрейндлих.


Фото: скриншот Youtube