Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которой 8 декабря исполнилось 90 лет, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу президента, Фрейндлих удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Алиса Бруновна Фрейндлих стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»: в 2019, 2009 и 2004 году она получила II, III и IV степени этой награды.
Алиса Фрейндлих, советская и российская актриса театра и кино, родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде.
С 1983 года Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова
Фото: скриншот Youtube