Эрмитаж отмечает 260-летие со дня основания

7 декабря Государственный Эрмитаж отмечает свой 260-й день рождения, сообщает Минкультуры России в ТГ-канале. Начавшись как личная коллекция Екатерины II, музей стал символом культурного величия, объединившим произведения искусства мирового значения.





Эрмитаж хранит единственные в России полотна Леонардо да Винчи — картины «Мадонна Литта» и «Мадонна с цветком». Также музей обладает крупнейшей коллекцией работ Рембрандта за пределами Нидерландов.





Осмотр залов музея требует 20-километровой прогулки. Если рассматривать каждый экспонат хотя бы минуту, на это уйдет 8 лет.





В 1927 году здание покрасили в серо-зеленые тона, в 1930–1940-х годах пробовали и коричнево-серые, и оранжевые оттенки. Во время войны дворец покрасили в серый цвет для маскировки. Лишь в 1947 году дворец приобрел свой узнаваемый изумрудно-белый облик с охристым декором.





«Сегодня Эрмитаж — это не просто место, где хранятся картины, скульптуры и древние артефакты. Это пространство, где прошлое встречается с настоящим, вдохновляя миллионы людей на открытие прекрасного», — отмечается в сообщении министерства.





Фото: скриншот Youtube