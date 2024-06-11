Более ста реконструкторов приняли участие в фестивале «Исаборг» в Изборске

В рамках фестиваля прошел рыцарский турнир, соревнования лучников, ярмарка и концерты.
Откроет фестиваль «Город встреч» 16 июня театрализованное шоу на площади у Речного вокзала.
В последний «банный день» специалисты очистили на Эрмитажной аллее четыре мраморные статуи из коллек...
Праздничные мероприятия пройдут в 70 парках, библиотеках, музеях, культурных центрах и других городс...
Звезду заложили на Аллее звезд Walk of Fame в курортной зоне Sea Breeze в пригороде Баку.
В рамках фестиваля прошел рыцарский турнир, соревнования лучников, ярмарка и концерты.
Откроет фестиваль «Город встреч» 16 июня театрализованное шоу на площади у Речного вокзала.
В последний «банный день» специалисты очистили на Эрмитажной аллее четыре мраморные статуи из коллек...
Праздничные мероприятия пройдут в 70 парках, библиотеках, музеях, культурных центрах и других городс...
Звезду заложили на Аллее звезд Walk of Fame в курортной зоне Sea Breeze в пригороде Баку.
Экранизациями сказок Корнея Чуковского займется продюсерская компания «Яр&Ко».
Откроется выставка 12 июня в Крестовой и Трапезной палатах Суздальского кремля.
Релиз картины ожидается 29 августа 2024 года.
Мероприятие пройдет 16 июня в павильоне D «Наша культура».
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Проект расскажет о работе полевых госпиталей в годы Великой Отечественной войны, познакомит с азами ...
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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Актриса также снималась в «Тайнах следствия» и других проектах.
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» начал готовиться к съемкам в ремейке российского хита.
В течение недели коллективы представили 18 спектаклей.
Голливудский актер прошелся по красной дорожке в паре с народным артистом Азербайджана Эмином Агалар...
Съемки проходят в парке Галицкого.
Открытие прошло в КЗ имени Чайковского.
11.06.2024