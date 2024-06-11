Более ста реконструкторов приняли участие в фестивале «Исаборг» в Изборске

11.06.2024

Более ста реконструкторов приняли участие в фестивале «Исаборг» в Изборске
В музее-заповеднике «Изборск» прошел фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг».

В рамках фестиваля прошел рыцарский турнир, соревнования лучников, ярмарка и концерты.

Участниками мероприятия стали свыше 1,8 тысячи гостей, более ста реконструкторов и 11 клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Ленинградской области, Витебска.

«Шатры, одежда, орудие, предметы быта, посуда, еда — все воссоздано с исторической точностью и вниманием к деталям», — рассказали в музее.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы, средневековая ярмарка, лучный турнир, бугурт.


Фото: Анна Семенова/пресс-служба музея-заповедника "Изборск"