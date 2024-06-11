Хедлайнерами фестиваля «Город встреч» в Перми станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская

В Перми пройдет летний фестиваль «Город встреч».



Его хедлайнерами станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская, сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в Telegram.



Откроет фестиваль «Город встреч» 16 июня театрализованное шоу на площади у Речного вокзала рядом с одним из самых узнаваемых символов города — арт-объектом «Счастье не за горами».



«Хедлайнерами станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. <...> Мы повторим задумку прошлого года — сценой вновь станет круизный теплоход, с которого выступят больше 100 артистов из разных пермских коллективов», — рассказала Платонова.



Министр добавила, что режиссером мероприятия станет Илья Авербух, а фестиваль станет центральным событием Года семьи в Прикамье.



События фестиваля будут проходить в течение всего лета.



«Как и в прошлом году, мы оставили главной идею, что Пермь — это город, где встречаются люди, культуры, таланты и события», — добавила Алла Платонова.









Фото: Pixabay.com