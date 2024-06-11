Более 150 мероприятий пройдет в Москве в честь Дня России

В Москве в честь Дня России запланирована масштабная программа, передает департамент культуры столицы.



Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут в 70 парках, библиотеках, музеях, культурных центрах и других городских пространствах.



Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что программа включает более 150 концертов, экскурсий, мастер-классов, интерактивных представлений, выставок и спортивных турниров.



«Основная часть мероприятий запланирована на 12 июня. Приглашаем горожан и туристов присоединиться к празднику», — сказала Наталья Сергунина.



В число мероприятий вошли праздничный концерт камерного хора «Возрождение» в театральной гостиной Дома Гоголя, семейное мероприятие в павильоне № 31 «Геология» от Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, выступление хора «Терлецкая дубрава» в централизованной клубной системе «Восток» и другие.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы