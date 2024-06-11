Деловая встреча о книгах для детей пройдет на ВДНХ

В Москве на ВДНХ пройдет деловая встреча «Лучшие книги для юных читателей: Экспертное мнение и рекомендации».



Мероприятие пройдет 16 июня в павильоне D «Наша культура», сообщают организаторы.



На встрече эксперты Института воспитания, Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара и Союза детских и юношеских писателей расскажут о современных тенденциях и потребностях детей в детской литературе в разных возрастных категориях.



На мероприятии выступят председатель Союза детских и юношеских писателей Светлана Кривошлыкова, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Казначеева, заместитель директора по развитию Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара, Полина Григорьева, участники проекта «Книги нового времени. II сезон».









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