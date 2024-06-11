Балетная труппа Большого театра представит в Петербурге спектакль «Иван Грозный»

В Санкт-Петербурге балетная труппа Большого театра представит спектакль Юрия Григоровича «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева.



Постановка трижды будет показана на Новой сцене Мариинского театра в рамках музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», передает пресс-служба театра.



Отмечается, что впервые «Иван Грозный» был представлен в Ленинграде в 1976 году в рамках фестиваля искусств «Белые ночи» и празднования 200-летия Большого театра.



«Эти гастроли стали первым выступлением Большого на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. В новом столетии „Иван Грозный“ возвратился на историческую сцену Большого в новой хореографической редакции Юрия Григоровича, которая и будет показана на фестивале», — говорится в сообщении учреждения.



В первый вечер партии Ивана IV, Анастасии и Князя Курбского исполнят Артемий Беляков, Светлана Захарова и Денис Родькин. В двух последующих показах заглавные партии исполнят Игорь Цвирко и Егор Геращенко.



Участие в гастролях принимают Симфонический оркестр и детский хор Большого театра. Все три вечера пройдут под управлением Павла Сорокина.









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