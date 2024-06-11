Музей Победы откроет площадку «Тактическая медицина» в Парке Победы

Музей Победы откроет новую площадку «Тактическая медицина» в преддверии Дня медицинского работника.



Площадку откроют в парке, проект расскажет о работе полевых госпиталей в годы Великой Отечественной войны, познакомит с азами оказания первой помощи.



Мероприятия будут проходить в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», сообщает пресс-служба музея. Отмечается, что интерактивная площадка станет постоянной.



«На новой постоянной интерактивной площадке „Тактическая медицина“ инструкторы по военно-медицинской подготовке обучат базовым навыкам оказания первой помощи в экстремальных ситуациях — расскажут, как остановить кровотечение, как накладывать тугие повязки и жгуты, как правильно проводить эвакуацию и транспортировку пострадавших в разных ситуациях», — говорится в сообщении Музея Победы.



Гости мемориального комплекса на Поклонной горе 15 и 16 июня смогут посетить интерактивную зону с участием реконструкторов «Военный госпиталь». Для посетителей Парка Победы также будут проводиться концерты.



Всего около Музея Победы будет работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции.









Фото: пресс-служба Музея Победы