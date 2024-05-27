Россия и Узбекистан подпишут программу культурного сотрудничества

«Дана высокая оценка развитию разнопланового культурно-гуманитарного обмена. В ходе визита будет принята программа культурного сотрудничества», — указано в сообщении, опубликованном на сайте президента.По словам посла республики в РФ Ботиржона Асадова, две страны в последние годы расширили сотрудничество в различных областях культурно-гуманитарной сферы, вышли на новый уровень взаимодействия. В 2023 году в Узбекистане с успехом прошло более 30 мероприятий проекта «Русские сезоны». В Москве и Санкт-Петербурге состоялись ответные мероприятия — балетный спектакль «Лазги. Танец души и любви» Национального балета Узбекистана.