Россия и Узбекистан подпишут программу культурного сотрудничества

27.05.2024
Россия и Узбекистан примут программу культурного сотрудничества во время визита в Узбекистан президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
«Дана высокая оценка развитию разнопланового культурно-гуманитарного обмена. В ходе визита будет принята программа культурного сотрудничества», — указано в сообщении, опубликованном на сайте президента.
По словам посла республики в РФ Ботиржона Асадова, две страны в последние годы расширили сотрудничество в различных областях культурно-гуманитарной сферы, вышли на новый уровень взаимодействия. В 2023 году в Узбекистане с успехом прошло более 30 мероприятий проекта «Русские сезоны». В Москве и Санкт-Петербурге состоялись ответные мероприятия — балетный спектакль «Лазги. Танец души и любви» Национального балета Узбекистана.
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