В Твери показали музыкальную сказку «Каменный цветок»

В Твери прошел последний показ спектакля «Каменный цветок», основанного на произведениях Павла Бажова. Это музыкальная сказка, включающая персонажей из разных сказов автора, таких как «Малахитовая шкатулка», «Огневушка-Поскакушка» и «Золотой волос», сообщает «Родина».





Спектакль основан на трилогии о каменном цветке и хозяйке Медной горы. Однако он также включает элементы других известных сказов Бажова. Этот спектакль, по словам зрителей, не только передает богатство уральских недр, но и показывает богатство человеческих душ, их мужество и талант.





Павел Бажов, известный писатель-фольклорист, родился на Среднем Урале в 1879 году. Его произведения, олицетворяющие уральский фольклор и культуру, редко ставятся в театре. «Каменный цветок» в Тверском академическом театре является одним из немногих примеров подобных постановок в России.





Бажов был удостоен Сталинской премии за свою книгу «Малахитовая шкатулка» — уральские сказы. Он написал около 60 сказов и был активным членом писательской организации Свердловска. Павел Бажов скончался в 1950 году в Москве, а его память и творчество до сих пор живы и вдохновляют новые поколения.









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