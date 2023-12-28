В Москве прозвучит «Золушка» в исполнении артистов Мариинского театра

Мариинский театр и Валерий Гергиев представят «Золушку» Россини в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского.





Волшебная опера в полусценическом исполнении прозвучит 30 декабря. Главные партии исполнят Цветана Омельчук, Кристина Гонца, Екатерина Латышева, Александр Михайлов, Ярослав Петряник, Денис Беганский и Геворг Григорян. Клавесин – Яна Гранквист. Управляет Симфоническим оркестром Мариинского театра бессменный Валерий Гергиев.





В пресс-службе напомнили, что мировая премьера «Золушки» Россини состоялась на сцене римского театра Валле в 1817 году. Опера прославилась в Италии и за ее пределами. Однако живое исполнение этой музыки остается редкостью. Только виртуозы высочайшего класса могут спеть «Золушку», отметили представители театра.





Полусценическая версия не подразумевает использование сложных декораций или машинерии. Яркой театральности удается добиться благодаря актерской игре и голосам. Визуально спектакль дополняют красочные костюмы, сценический свет и видеоэффекты.









Фото: Пресс-служба Мариинского театра